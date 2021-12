Luana Piovani é clicada pelo marido em poses bem sensuais

Comemorando as bodas de papel (1 ano de casamento), o surfista Pedro Scooby resolveu revelar a intimidade do casal ao postar foto da esposa, Luana Piovani, no seu perfil do Instagram.

Nas fotos, Luana se mostra bem à vontade, como veio ao mundo, em poses sensuais na banheira de um hotel de luxo.

Em outra foto, o surfista mostra Luana, ainda na banheira, comendo morango acompanhada de uma taça de champagne. O clima a luz de velas traz à tona um romantismo bem sugestivo.

Scooby pôs na legenda da foto: "Meu presente #ScoobyLua #Fasano #BodasdePapel"

adblock ativo