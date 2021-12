Depois de Pedro Scooby ter se manifestado sobre os rumores do fim de seu casamento com a atriz Luana Piovani, a loira resolveu comentar o assunto e desabafou nas redes sociais, nesta terça-feira, 2.

"Casamento é para os fortes, gente. Não dá para você querer ficar toda a vida com uma pessoa e achar que do jeito que era no namoro vai se manter. Por isso, de tempos em tempos, senta-se e organiza-se: 'está tudo bem?', 'Não está?', 'O que que não está?", Onde eu estou fraca e estou precisando que você me ajude, onde você está fraco que eu posso te ajudar mais?' É isso um casamento", disse a atriz.

A atriz ainda completou dizendo: "Graças a Deus, eu fiz análise, sou observadora da vida e de mim mesma e não tenho medo de passar por esses processos; Que, aliás, eu passo em quase tudo, não só na minha relação com meu marido, mas nas minhas relações com os meus amigos, nas minhas relações de trabalho".

Da Redação

Luana Piovani desabafa sobre casamento nas redes sociais

