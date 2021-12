Luana Piovani deixa a dança dos famosos

A atriz Luana Piovani sofreu um acidente durante o ensaio da Dança dos Famosos e está fora da competição, exibida no Domingão do Faustão. Segundo a Folha, ela estava aprendendo uma coreografia de funk quando se desequilibrou e caiu, sofrendo uma lesão no joelho e no pé.

Luana foi encaminhada para o hospital e fez exames, mas os resultados ainda não saíram.

