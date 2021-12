Luana Pionavi aparece semi-nua e solta o verbo

Em um ensaio pra lá de ousado, a atriz Luana Piovani, que está na novela global "Guerra dos Sexos", soltou o verbo na edição da revista "GQ" deste mês. No bate-papo, ela falou sobre sua "peteca", que o jeito que ela chama a área genital. "Só viu quem foi sorteado por mim mesma e ganhou o grande prêmio", disse ela, referindo-se ao ensaio sem a parte de baixo que fez para a publicação.

Ela também foi ácida ao falar sobre as críticas que ouve com relação ao seu peso: "A pessoa me escreve dizendo: 'Como você está gorda!'. Eu digo: 'Gorda, mas o seu namorado deve estar no banheiro com a minha revista na mão".

Ainda durante a entrevista, a atriz esclareceu seu comentário sobre o ator Wagner Moura e o "Tributo à Legião Urbana" apresentado pelo baiano: "Eu amo o Wagner Moura e amo o Renato Russo. Mais o Renato Russo que o Wagner Moura, né? Então o Wagner fez aquela homenagem para o Renato cantando com o Legião, a intenção foi boa e tal, mas musicalmente estava horrível. Pô, é só uma opinião minha também, não é verdade nenhuma, entendeu? Eu amo o Wagner. Não é tudo a ferro e fogo desse jeito".

adblock ativo