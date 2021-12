Luan Santana termina namoro com Jade Magalhães

Luan Santana anunciou em uma entrevista à revista 'Caras' que seu romance com a estudante Jade Magalhães, de apenas 20 anos, chegou ao fim após um ano e meio. O cantor atribuiu o fim do namoro a sua agenda lotada "e a distância [que] foi esfriando a relação aos poucos".

Durante a entrevista, o sertanejo revelou detalhes desse fim de relação. "Faz poucos dias que a gente terminou. Acredito que o namoro deva ser alimentado pela convivência. Apesar de ela viajar comigo de vez em quando, ela também tinha suas coisas para fazer. Mas terminamos numa boa e concordamos que era o melhor a ser feito", contou Luan.

"É tudo muito recente, estou um pouco machucado. Quando a gente está junto de uma pessoa a gente acredita que vai ficar com ela para sempre. Eu pelo menos sou assim e acredito nisso. Tentei fazer com que fosse para sempre. A minha vida realmente é diferente. Senti isso na pele dessa vez. É complicado para mim, ainda mais que juntou com essa correria de divulgação do DVD e ela com as coisas dela. Tudo isso piorou a situação", competou.

Questionado se o namoro poderia ser reatado, Luan preferiu manter o suspense dizendo que o "futuro é muito incerto, sempre tem possibilidade de volta, mas como pode não ter também".

E para curar o coração partido, o cantor disse que vai focar no seu trabalho e ressaltou que ficou muito chocado com a repercussão que sua carreira tem na Europa, após voltar de uma turnê que incluiu shows na Itália e Inglaterra.

"Nunca imaginei que a minha música me levasse para lugares que eu só via pela TV. Foi sensacional. Além dos shows, aproveitei para passear. Adorei Londres, é uma cidade diferente e moderna. Fiz compras e conheci muitos lugares. Também fiquei encantado com Roma. Conheci o Coliseu e o Vaticano. Poucas vezes na minha vida senti uma energia tão boa quanto na Capela Sistina. Foi uma pena que não vi o papa Francisco, mas cantei para ele quando esteve no Brasil. Essa, foi, sem dúvida, a maior emoção da minha vida", comenta.

Durante sua passagem pelo Vaticano, ídolo postou um vídeo, em seu Instagram, com a música Tudo Que Você Quiser, e deixou um depoimento para seus seguidores.

Ele disse: "Gente, estamos aqui no Vaticano; só estando aqui para sentir o quão abençoado é esse lugar, a energia linda que tem".

Em entrevista após um dos show realizado na Europa, o cantor comentou: "O sertanejo precisava de um novo caminho. Precisava de um respiro e foi isso que eu quis fazer com o meu novo trabalho".

adblock ativo