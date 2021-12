Luan Santana pode fazer novela na Globo

Luan Santana contou que existe a possibilidade de estrear como ator em uma novela da Globo. A revelação foi feita durante entrevista à revista "Playboy" deste mês.

"Tem uma novela da Globo no início do ano que vem que talvez eu faça. Estávamos conversando, mas eles não me falaram mais nada", disse o sertanejo.

E Luan não esconde a expectativa: "Estou torcendo muito para que isso aconteça".

O cantor também falou que está ajudando a irmã, Bruna Santana, conseguir um teste para a próxima temporada da novela teen "Malhação" - que já tem o cantor Lucas Lucco no elenco.

"A Bruna que fazer um teste para Malhação, ser atriz, e eu estou ajudando", disse Luan, garantindo que não tem ciúmes da irmã.

"Não sou nada ciumento. Só a aconselho bastante porque ela tem apenas 20 anos, ainda não está preparada para a fama", disse.

