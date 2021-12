Luan Santana muda o visual

O cantor Luan Santana postou uma foto com o novo visual, na noite deste domingo, 21, no perfil dele no Twitter. Ele raspou a lateral da cabeça com duas listras. "Amooors! Nova vibe de cabelo! Fraga!", colocou na legenda.

Os fãs não aprovaram muito o novo visual. "Continuo amando o Luan Santana mesmo querendo matar ele com a besteira que ele fez no cabelo", disse uma das seguidoras do músico. "Que cabelo é esse?", postou outro fã.

