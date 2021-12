Luan Santana lamenta morte de avô e tem apoio dos fãs

O cantor Luan Santana está de luto pela morte de seu avô paterno, José Santana, na manhã de quinta-feira, 18, em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

Em seu perfil nos Instagram, o sertanejo lamentou a perda. "O silêncio, na verdade, é quando a vida se despede. Nessas horas, falar não resume sentimento. Apenas orar e pedir a Deus que receba o meu avô na Santa Paz! Força, pai!", escreveu o cantor. O desabafo foi publicado por ele durante a noite.

José estaria internado há três dias, mas não resistiu a duas paradas cardíacas, e morreu por falência múltipla de órgãos.

Fãs

Nas redes sociais, os fãs se mobilizaram para dar apoio ao cantor. A hastag #ComLSAteOMundoAcabar está nos Trending Topics (assuntos mais lidos) do Twitter.

"Na alegria ou na tristeza sempre estaremos com vc @luansantana", disse uma fã.

"Imaginar o Luan chorando me da um aperto no peito", escreveu outra seguidora.



Ver alguém que a gente ama triste e a pior coisa #ComLSAteOMundoAcabar — Mineirinhas do LS (@LuanSanMeuAnjo) 19 junho 2015

Essa foto acabou com o pouco de sentimento q eu ainda tinha 😭💔 #ComLSAteOMundoAcabar #ForcaFamiliaLuanSantana pic.twitter.com/lxocDoO8Gq — Maria Fernanda Peron (@marii_peron) 19 junho 2015

O Luan ta sofrendo agente tmb, isso é amor, amor verdadeiro #PraSempreComVoceLS #ComLSAteOMundoAcabar — Nana Matos (@Regis_Matos98) 19 junho 2015

Enquanto eu não ver o Luan sorrindo e bem,,eu não fico feliz #ComLSAteOMundoAcabar — Mineirinhas do LS (@LuanSanMeuAnjo) 19 junho 2015

