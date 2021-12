Luan Santana grava sua versão do viral "Harlem Shake"

O cantor Luan Santana não resistiu e gravou sua versão do viral "Harlem Shake", em seu escritório. No vídeo divulgado pela conta do cantor no Youtube, ele aparece inicialmente tocando violão e depois com o corpo todo coberto de plástico. A postagem já rendeu mais de 68 mil visualizações até a tarde deste sábado, 9.

"Harlem Shake" é mais um hit ( ou meme) na internet. O vídeo original foi postado em maio de 2012, mas, em fevereiro deste ano, quatro amigos vestidos de ET, Power Rangers, de Chinês e de roupa cor de rosa publicaram uma versão da dança e incentivou milhões de pessoas a produzirem suas versões. O vídeo do cantor Luan Santana é mais um entre os mais de 13 milhões de resultados na busca do Youtube pelo termo "Harlem Shake".

adblock ativo