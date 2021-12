Luan Santana grava música em homenagem a vítima do RS

A tragédia na boate Kiss, no Rio Grande do Sul, comoveu o cantor Luan Santana. Através da rede social twitter, o cantor descobriu que uma das jovens mortas do incêndio era sua fã de carteirinha. Em homenagem a jovem, chamada Maria Mariana, o cantor decidiu gravar um vídeo com uma música que a jovem sempre gostou.

"Descobri que uma das vítimas da tragédia na boate era uma grande fã minha, que me acompanhou em vários shows. Fui ver o Twitter dela, fiquei revendo as mensagens, e descobri que o grande sonho dela é que eu regravasse a música 'Meu destino', que eu escrevi quando tinha 10 anos", conta Luan no início do vídeo.

O vídeo, onde Luan toca 'Meu Destino' em voz e violão, foi postada na última segunda-feira, 28, no canal oficial do cantor no Youtube e já teve mais de 86 mil visualizações. Desde o último domingo, 27, dia do incêndio, o cantor usa a sua conta na rede social twitter para manifestas a tristez e o apoio as vítimas. "Eu e minha família estamos orando para que Deus conforte os corações das famílias e amigos das vítimas desta madrugada triste", postou.

