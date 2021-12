Luan Santana e Bárbara Evans são vistos juntos

Depois dos rumores que Luan Santana e Bárbara Evans estariam se conhecendo melhor, os pombinhos foram vistos juntos e parece que o assunto é sério. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, Luan foi acompanhado da modelo na sede do SBT, para gravar uma participação no programa da apresentadora Eliana, nesta terça-feira, 3, em São Paulo.

Segundo o colunista, o sertanejo enviou o motorista particular para buscar Bárbara, que esteve todo o tempo ao lado do cantor, seguindo com ele para o Rio de Janeiro.

O romance do casal teria começado por meio das redes sociais, onde eles trocaram mensagens e números de telefone.

