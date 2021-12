Luan Santana diz que já fez sexo no carro: "Meio ruim, desajeitado"

O cantor Luan Santana contou para o youtuber Matheus Mazzafera que já fez sexo no carro. Durante a entrevista, Luan comentou que não gostou muito da modalidade. "Já fiz. Todo mundo tem que fazer uma vez na vida. É meio ruim, né? Meio desajeitado. Você deita o banco e aí..", afirmou o cantor.

Matheus perguntou onde o cantor perdeu a virgindade. Bastante humorado, Luan revela que foi na escada do seu prédio. "Na escada do meu prédio. Foi minha primeira vez, eu perdi a virgindade na escada do prédio", disse.

Ainda no bate-papo com o youtuber, o cantor entregou que escolheu uma praia privada como local mais inusitado para transar com a sua namorada, Jade Magalhães.

