Look de Anitta para casamento de Preta Gil vira piada

Para não fugir da rotina, o look de Anitta para o casamento de Preta Gil, nesta última terça-feira, 12, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no Centro do Rio de Janeiro, recebeu muitas críticas negativas e acabou bombando nas redes sociais. Para completar, a cantora ainda chegou atrasada e quase perdeu a hora do sim.

A blogueira do R7, Fabíola Reipert, não poupou veneno ao falar sobre como a cantora se vestiu mal, durante a cobertura do casamento no programa do Gugu, na Record. "Parece um saco de lixo amarrado", comentou quando perguntada sobre o look.

Além do comentário da blogueira, os internautas não tiveram pena e usaram e abusaram do mau gosto de Anitta.

#casamentopretaerodrigo eu indo atrasada pro casamento da miga comer coxinha #Anitta pic.twitter.com/OsYEIb4SWr — Amigo do Vôlei (@Andr79746141) 13 maio 2015

Eu adoro #anitta mas ela não foi #feliz nessa escolha!!! Nota 0 https://t.co/OsEYaZcwgu — ERIKA LEMOS (@ERIKARCL) 13 maio 2015

Só podia! #anitta #casamentopretaegodoy #pretavaicasar Uma foto publicada por Xarão (@xaraooficial) em Mai 12, 2015 às 10:11 PDT

Ai genteee q maldadeeee Kkkkkkkkkkkk Essa Anitta soh dá brecha tbm viu..pqp @camiiicarvalho que musa fulera eh essa a tua? #rindolitros #casamentopretaegodoy #pretaegodoy #anitta #sembolsafamilia #pobrinha Uma foto publicada por Mariana Moya (@mariimoya) em Mai 13, 2015 às 5:02 PDT

Sobre o look da BregAnitta #casamentodapreta #casamentopretaegodoy #casamentodapretagil #casamentopretagil #pretavaicasar #pretagil #pretaegodoy #Anitta Uma foto publicada por Sérgio Poulain (@sergiomkt) em Mai 13, 2015 às 3:25 PDT

PREPARA! Casamento da Preta 💐👰 Uma foto publicada por Sérgio Poulain (@sergiomkt) em Mai 12, 2015 às 7:20 PDT

adblock ativo