Loira revela ser amante do bilionário Eike Batista

A modelo Karina Dal Toé bem que tentou limpar a barra do empresário Eike Batista, mas o estrago já estava feito. Após divulgar fotos de toalha na sala de estar da mansão do bilionário, a modelo assumiu ser amante do empresário desde o ano passado.

"Desde março de 2012 nos encontramos, em restaurantes e na casa dele. Optamos por ser discretos", revelou.

Sobre a relação de nove anos entre Eike e a empresária Flávia Sampaio, Karine se fez de desentendida. "Ele me fala que é solteiro", afirmou.

Na semana passada, Karine chegou a dizer que esteve na casa de Eike apenas para um show particular de seu filho Olin, que é DJ.

