Lívia Lemos fala sobre caso com Ronaldo: "época gostosa"

Lívia Lemos será a próxima gata a exibir suas curvas para o site Paparazzo. O ensaio super sexy, por sinal, já foi feito e será divulgado neste sábado (29). Durante a sessão de fotos, a apresentadora, que também é mãe, falou do caso que teve com o ex-jogador Ronaldo.

"Foi uma época muito gostosa e louca da minha vida. Não quero apenas ficar conhecida como ex de Ronaldo, mas não me incomoda falar dele. Ronaldo fez parte da minha vida", contou a moça, afirmando que "não mantenho contato com ele [Ronaldo], mas quando nos encontramos nos falamos sem problema algum".

adblock ativo