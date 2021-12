Lindsay Lohan processa Fox News por difamação

A atriz Lindsay Lohan e sua mãe, Dina, entraram com um processo nesta segunda-feira (2) por difamação contra a Fox News Network e o apresentador de TV Sean Hannity, alegando que uma comentarista no programa de Hannity acusou falsamente os Lohan de "usar cocaína" uns com os outros.

O comentário de Michelle Fields, que também foi nomeada como ré no processo, foi feito em 4 de fevereiro de 2014, dois dias depois que o premiado ator Philip Seymour Hoffman morreu de uma overdose de heroína.

Em uma queixa apresentada num tribunal do Estado de Nova York, em Manhattan, os Lohan classificaram o comentário de Fields de "uma insinuação totalmente irresponsável e maliciosa" para sugerir aos telespectadores que Lindsay pode ser a próxima celebridade a "se juntar à lista de obituário".

A ação judicial busca indenizações compensatórias e punitivas.

adblock ativo