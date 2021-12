Lindsay Lohan é presa em NY acusada de agredir mulher

A atriz Lindsay Lohan foi presa do lado de fora de uma boate de Nova York na manhã desta quinta-feira, acusada de agressão depois de ter acertado um soco no rosto de outra mulher, disse a polícia, marcando mais uma desavença legal para a atriz de "Meninas Malvadas" .

Lohan e a mulher de 28 anos não identificada tiveram algum tipo de discussão dentro da boate Avenue, em Manhattan, por volta das 4h (horário local), segundo a polícia.

A atriz, que já enfrentou uma série de problemas legais e financeiros nos últimos anos, acertou o rosto da mulher diversas vezes, disse o sargento da Polícia de Nova York John Buthorn, que relatou que a outra mulher exibia "ferimentos leves".

Lohan recusou atendimento médico e foi presa sob acusação de agressão em terceiro grau. Ela terá que voltar ao tribunal em uma data posterior para enfrentar a acusação, segundo a polícia.

A prisão aconteceu durante uma semana já difícil para Lohan, cuja atuação mais recente como a lenda do cinema Elizabeth Taylor no filme para TV "Liz & Dick" foi mal recebida pela crítica. O canal de TV a cabo Lifetime disse na segunda-feira que apenas 3,5 milhões de norte-americanos assistiram ao filme que estreou na semana passada.

No mês passado, a polícia foi chamada para a casa da mãe de Lindsay, Dina Lohan, em Long Island, onde ela e a mãe tiveram uma discussão barulhenta durante a madrugada. A Polícia do Condado de Nassau deixou o local sem fazer nenhuma prisão.

Em setembro, Lohan foi presa em Manhattan após um pedestre denunciar para a polícia que seu Porsche o havia atingido em um beco. Ela foi inicialmente acusada por abandonar a cena do acidente, considerado um delito, porém uma data no final de outubro para uma audiência foi cancelada e outra data não foi marcada, indicando que os promotores decidiram não proceder com o caso.

Também em setembro, ela brigou fisicamente com um homem em um quarto de hotel em Nova York por, segundo informações da mídia, ela exigir que o homem apagasse imagens dela de seu celular.

