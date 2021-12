Liga dos Blocos Afro apresenta projeto Afródromo ao prefeito

Nesta terça-feira (21), a Liga dos Blocos Afro da Bahia se reunirá com o prefeito de Salvador, João Henrique, para apresentar o projeto Afródromo. A ideia é criar um espaço no Comércio onde aconteceria desfiles dos blocos afro e uma série de atividades culturais durante todo ano.

Participarão deste primeiro encontro, além do prefeito, o secretário de Cultura do Estado, Albino Rubim, e representantes da Liga dos Blocos Afro, como Antônio Carlos dos Santos Vovô, do Ilê Aiyê, Alberto Pita e Silva (Cortejo Afro), Jorge Antônio do Carmo Santos (Muzenza), Agnaldo Silva (Filhos de Ghandy), além de Josélio Araújo (Malê Debalê), Gilson Freitas (Timbalada) e Carlinhos Brown. O evento será, às 16h, na Prefeitura Municipal de Salvador.Liga dos Blocos Afro, Afródromo

