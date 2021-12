Líder de A Bronkka vai processar hotel em Aracaju

A confusão entre Igor Kannário, da banda A Bronkka, e um hotel em Aracaju (SE) onde ficou hospedado ganhou um novo capítulo. Depois de ser informado de que o estabelecimento vai processá-lo pelos supostos danos ao patrimônio, o cantor resolveu acionar seu advogado para ingressar com uma ação judicial também contra os proprietários do estabelecimento. Segundo a assessoria de comunicação da banda, Igor alegará que sofreu "calúnia e difamação".

Com relação a uma outra acusação, de que estaria com uma menor de idade no hotel, o cantor volta a negar a informação passada pelo hotel. E mais: para comprovar que estava acompanhado de uma adulta, a assessoria divulgou uma foto de Lívia Andrade, 26 anos, que esteve no estabelecimento com Igor. "Ela estava no camarim do evento e posteriormente no hotel, acompanhada da mãe", afirmou a nota.

Ainda segundo a assessoria, "a banda A Bronkka reitera tudo o que afirmou no início da semana(dia 6): não houve ato de vandalismo. Nenhuma instalação do hotel foi quebrada, danificada total ou parcialmente, nem queimada, conforme divulgado". Para evidenciar isso, a produção do grupo divulgou algumas imagens gravadas pelo programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes Bahia, antes da confusão no último sábado (4).

