Levi Lima pega pesado para ficar em forma

O cantor Levi Lima aproveita qualquer tempo livre para se manter em forma. E isso inclui os domingos, por exemplo. Em uma imagem postada pelo artista nas redes sociais, ele aparece pegando pesado para ficar bem na fita. "Me divertindo numa tarde de domingo rsrs", escreveu o vocalista da banda Jammil e Uma Noites, na legenda da foto.

Além desta imagem, o canto também postou um vídeo bem-humorado com dicas: "verão chegando e aí vai uma dica de como malhar abdômen e peito no mesmo exercício. Siga as instruções --->>>> https://migre.me/cgRJi hahaha".

Acha que ele ficou cansado após o domingo de malhação? Não se engane. Nesta segunda-feira, 10, antes de iniciar uma série de entrevistas em rádios cariocas nesta manhã, o cantor deu uma corridinha antes de enfrentar a maratona.

"Bom dia!!!! Hoje tem mais participação em rádios aqui no RJ!! Mas antes tem uma corrida no calçadão!!!", escreveu.

