Levi Lima e Manno Góes falam sobre micareta para a TV Xuxa

Depois do cantor Netinho, agora foi a vez de Levi Lima e Manno Góes, da banda Jammil e Uma Noites, darem depoimentos para o especial sobre micaretas que será exibido no programa da apresentadora Xuxa. As declarações sobre o formato do evento, que é um Carnaval fora de época em um modelo compacto, foram gravadas na capital baiana. O programa deve ser exibido, na Rede Globo, ainda este mês.

