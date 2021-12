Levi Lima completa 2 anos à frente da Jammil

Há dois anos, mais precisamente no dia 6 de julho, o Jammil ganhava um novo vocalista. Recém-saído da banda Via Circular, Levi Lima assumiu o comando da banda e começou com o pé direito, ao lançar a música Colorir Papel, um dos sucessos do Carnaval de 2012, composta por ele mesmo.

Passados dois anos, a banda colocou três músicas em novelas da Globo (Colorir Papel, Celebrar, de Levi e Manno Góes, e Dançando na Garoa, de Levi e Rubem Tavares), obteve um indicação ao Grammy Latino e venceu o prêmio Castro Alves como melhor banda do Carnaval 2013. "É um período de muito aprendizado. O ambiente da banda, com pessoas que torcem e acreditam em mim, me faz ter tranquilidade e leveza para trabalhar", disse Levi.

Esses anos na Jammil trouxeram mais maturidade para Levi. "Me sinto mais preparado e seguro. E tenho o mesmo desejo de aprender e conhecer mais de música como tinha quando entrei. Estou leve e feliz, com o desejo de poder da minha contribuição para o Jammil e a música baiana", ressaltou o cantor.

Emoções - Um dos encontros mais emocionantes que teve nesses dois anos de banda foi há apenas dois dias, quando esteve no Senado para a reunião sobre a PLS 129, que estabelece que o ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) passe a ser fiscalizado, preste contas da distribuição de recursos e reduza a taxa administrativa de 25% para 15%.

Na ocasião, conheceu Roberto Carlos e pôde tirar foto, conversar e sentar perto do rei da música. Sobre a PLS 129, acredita que o projeto será benéfico para o compositor. "Esse projeto vai dar mais transparências e evitar que o autor tenha que ter três profissões para sobreviver", avaliou.

A banda já está preparando o repertório para um novo DVD, que ainda não foi definido se será gravado em 2013 ou no início de 2014. "Nos preocupamos muito com o conteúdo. Acreditamos na boa mensagem, no otimismo. Queremos apresentar músicas alegres para que as pessoas valorizem os momentos da vida", afirmou.

No dia em que completa dois anos à frente da banda, Levi e Manno Góes vão se apresentar em Linhares, no Espírito Santo.

