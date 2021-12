Levi Lima aposta no lado autoral

Além de assinar os sucessos do Jammil, na nova fase, o cantor Levi Lima aposta em composições para outros artistas. A Timbalada já gravou duas músicas dele "Ame sem moderação" (composta com Denny e Rubem Tavares) e "Tom tambor", em parceria com Larissa Luz, ex-Ara Ketu, esta última ainda inédita.

adblock ativo