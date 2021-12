LevaNóiz inicia temporada de ensaios na Bali Beach

A banda "LevaNóiz" inicia, a partir do dia 4 de outubro, a sua temporada de ensaios de verão, que será realizada na casa de shows Bali Beach, em Jaguaribe.

A festa, batizada de "Quinta do Leva", está programada para acontecer durante todas as quintas-feiras até o Carnaval 2013.

Com uma apresentação mais longa do que as tradicionais, o LevaNóiz levará para os ensaios um repertório que irá contemplar os sucessos que marcaram a carreira da banda a exemplo de "Liga da Justiça", "Bolimbolacho", "Crawl" e "Pancadinha".

adblock ativo