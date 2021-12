Levanóiz grava vídeo no Subúrbio Ferroviário de Salvador

A banda Levanóiz, que anda subida do cenário musical soteropolitano, resolveu apostar suas fichas em um novo vídeo, gravado no último dia 4. O cenário escolhido para retratar a música "Assim Ó" foi o Subúrbio Ferroviário de Salvador. A ideia do vídeo é aproveitar a beleza natural da região e da Baía de Todos-os-Santos para investir em uma canção divertida e que preza, assim como os demais sucessos da banda (a exemplo de "Liga da Justiça), em coreografias contagiantes. Quem assina os passinhos, feitos predominantemente com as mãos, é o grupo de dança da Toupe Dance.

