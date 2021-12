LevaNóiz está fora da folia

A kriptonita do Pinguim parece que pegou em cheio o Superman do LevaNóiz. Tanto que o grupo, que ganhou projeção nacional após o sucesso Liga da Justiça, em 2010, está fora do Carnaval de Salvador.

A saída deles, segundo Léo Barreto, empresário da banda, deve-se aos baixos cachês. "Financeiramente, é muito melhor tocar fora. Para se ter uma ideia, enquanto um trio aqui quer pagar R$ 40 mil, o LevaNóiz recebe três vezes mais em outros estados", diz

