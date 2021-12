Letícia Spiller tem casa invadida e é feita refém

Letícia Spiller passou por momentos de aflição ao ter sua casa invadida por assaltantes e ter a família feita de refém na madrugada desta quarta-feira, 12.

Três homens arrombaram a casa da atriz localizada em um condomínio no bairro de Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, por volta das 2h da madrugada. Segundo o portal Na Telinha, ela e a família foram trancados em um dos quartos da casa, enquanto os ladrões executaram o roubo. Os assaltantes usaram máscaras. Não houve feridos.

Um registro policial foi feito na 16ª Departamento de Polícia (DP da Barra da Tijuca). No documento consta celulares e joias foram roubados.

A polícia já solicitou as imagens do circuito de segurança do condomínio da atriz.

