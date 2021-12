Letícia Spiller sobre posar nua: 'Meu preço é R$ 20 milhões'

A bela Letícia Spiller, 40 anos, não só está com tudo em cima como também cogita um possível ensaio nu para uma revista masculina. Para isso, basta que alguma publicação pague o que ela está pedindo: R$ 20 milhões.

"Já conversamos tantas vezes. Mas é complicado porque tenho filho adolescente e nunca chegamos a um valor. Acho que valho muito mais do que pagariam. O meu preço é R$ 20 milhões. Acho que é o que valho. Mas nunca descarto nada. Posso pensar de acordo com a proposta", afirmou a atriz, na noite desta quinta-feira, 5, durante o evento de lançamento da novela Joia Rara, próxima novela das 18h da Rede Globo, no Rio de Janeiro.

Na trama, que estreia dia 16 de setembro, Letícia será Lola Gardel, uma dançarina veterana, estrela do cabaré Pacheco Leão na primeira fase da novela. Ela tem um caso antigo com Manfred (Carmo Dalla Vecchia) e seu sonho é fazer parte de uma família rica.

