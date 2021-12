Letícia Spiller põe casa à venda após assalto

Letícia Spiller desistiu de continuar morando no condomínio de luxo no Itanhangá, no Rio de Janeiro, após ter a casa invadida por homens encapuzados, em abril deste ano. A atriz colocou a imóvel à venda e até já fez uma festa de despedida, no último sábado, 9, segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

No assalto, um grupo de bandidos invadiu a residência e fez, além de Letícia, outras pessoas reféns. Ninguém ficou ferido mas, segundo a coluna, a atriz teria ficado traumatizada. Os assaltantes levaram aparelhos eletrônicos e joias.

Ainda de acordo com a publicação, atrás do condomínio está o Morro do Banco, uma comunidade que vem sofrendo com a migração de traficantes dos morros do Borel e do Lins. Com isso, a violência na região aumentou e tem assustado os moradores, entre eles outros famosos como Glória Pires e Alinne Moraes. Cleo Pires também morava na região, mas se mudou.

Letícia resolveu ir morar com os dois filhos - Stella, de 3 anos, e Pedro, de 17 anos -, em um apartamento na região da Barra da Tijuca.

