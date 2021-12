Letícia Sabatella responde à polêmica sobre fotos bêbada

A atriz Letícia Sabatella se pronunciou no Facebook na noite desta quarta-feira, 5, depois que fotos nas quais aparece bêbada e deitada no asfalto, vazaram na internet. As fotos foram divulgadas pelo Colunista Leo Dias no Jornal O Dia na segunda-feira, 3.

"Quem não precisa rir de si mesmo de vez em quando?", questionou a atriz na declaração. Letícia ainda disse que tentaram atingi-la com uma "pedra moralista". E chamou a polêmica que envolveu o ocorrido de "auê".

Veja a postagem da atriz

