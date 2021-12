Letícia Sabatella bebe demais e deita no asfalto

Letícia Sabatella deve ter passado o fim de semana de ressaca. Isso porque, na última sexta-feira, 31, ela tomou um porre pra ninguém colocar defeito. Teve até deitadinha no asfalto na saída de um bar, em Brasília, segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia.

A atriz, que estava na capital federal em cartaz com a peça "Trágica.3", saiu para comemorar com os amigos no bar Taypa, mas acabou abusando das doses de vodca.

