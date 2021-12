Leonardo posta foto em casa após acidente de carro

Após sofrer um acidente de carro na tarde de sexta-feira, 7, o cantor Leonardo resolveu postar uma foto para tranquilizar os fãs em seu perfil no Instagram.

Na imagem, o sertanejo aparece tocando violão e cantando na beira da piscina. "Em casa gravando um comercial! Vamos trabalhar meu povo.. Rs", escreveu o artista, na legenda da foto.

O acidente, que ocorreu por volta das 18 horas, na BR-153, em Goiânia (GO), foi uma colisão de pequena proporção. Segundo a assessoria do cantor, a mulher dele, Poliana Rocha, estava no controle do carro do casal e se envolveu em um engavetamento com cinco veículos no trajeto do escritório do artista para sua casa. Não houve feridos.

