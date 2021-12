Leonardo DiCaprio tasca beijos em loira na Califórnia

O ator Leonardo DiCaprio está muito bem, pelo menos, em seu novo trabalho gravado na Califórnia, nos Estados Unidos. Na imagem, ele aparece cercado de belas mulheres, mas não pensem bobagem. Trata-se apenas de figurantes do filme "The Wolf of Wall Street", que terá DiCaprio no elenco. E o personagem dele, que não é besta, tascou logo um beijo em uma das loiras.

adblock ativo