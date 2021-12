Parece que Leonardo DiCaprio comemorou tanto que até deixou a estatueta do Oscar para atrás. Isso ocorreu, na madrugada da última segunda-feira, 29, após o artista ganhar o prêmio de melhor ator na 88ª cerimônia do Oscar e ir festejar o feito em um restaurante.

De acordo com imagens divulgadas pelo site TMZ, DiCaprio aparece saindo do estabelecimento de mãos vazias acompanhado de seguranças. Segundos depois, o ator é surpreendido por um homem, que vai até o carro com a estatueta nas mãos.

Esse foi o primeiro Oscar que o artista recebeu, depois de ser indicado cinco vezes ao prêmio do cinema mundial. DiCaprio foi reconhecido pela atuação no filme "O Regresso", onde interpretava o desbravador Hugh Glass.

Da Redação Leonardo DiCaprio esquece estatueta do Oscar em restaurante

