Léo Santana usa "batidão" de MC Sapão em show

Léo Santana, do Parangolé, aproveitou o domingo (23) de folga e foi curtir o show com MC Sapão, Oito7Nove4 e Daniel Vieira no Barra Hall, no bairro da Barra. Durante a festa, ele caiu na gandaia, dançando muito. Além disso, Léo aproveitou a chance para tirar fotos com MC Sapão, com direito a usar o "batidão" gigante do carioca e tudo.

