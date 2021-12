Léo Santana tem insônia depois da folia

O cantor Léo Santana, do Parangolé, teve dificuldades para dormir após comandar um bloco no Circuito DodÔ (Barra-Ondina) na quinta-feira, 7. Na madrugada desta sexta-feira, 8, ele postou uma foto no Instagram na qual estava deitado na cama, com insônia. "Uma hora vc vem seu descaradinho rsrs #sono#tv#insonia#carnerinhos rsrs #EstiloLS"", escreveu na legenda.

