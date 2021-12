Léo Santana revela quem homenageou com tatuagens de beijos

O cantor Léo Santana, do Parangolé, finalmente esclareceu o motivo de fazer aquela tatuagem com quatro beijos no pescoço. Porém, a explicação soou mais estranha do que qualquer pessoa poderia imaginar. "Ao contrário do que muitos pensam, essa tatuagem não passa de uma simples homenagem a um cantor de rapper americano, que sou muito fã. Nada mais que isso", falou em uma coletiva na madrugada deste sábado, 17, após o show do Parangolé no Sauípe Fest, em Costa do Sauípe.

Pô, Léo, fazer tatuagem de beijinhos no pescoço para homenagear marmanjo? Pelo menos ele disse que as fãs gostaram. "Elas pedem para beijar a tatuagem. É uma loucura", revelou.

