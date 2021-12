Léo Santana recebe Seu Maxixe para show

Léo Santana e a banda Parangolé recebem, nesta quarta-feira, 31, no Zen Rio Vermelho, a banda Seu Maxixe. O show conjunto encerra o projeto Parango Privilege, capitaneado pelo Parangolé.

Além de Seu Maxixe, Torres da Lapa e a revelação do Arrocha, Sinho Ferrary, são os convidados do show, marcado para as 21 horas. Os ingressos custam R$ 60 (masculino) e R$ 40 (feminino).

