Em Aracaju (SE) para fazer a divulgação do DVD Todo Mundo Gosta, o líder da banda Parangolé causou o maior tumulto em um shopping da cidade. Tudo porque os fãs do grupo baiano foram à loucura por conta da presença de Léo Santana, que promoveu uma tarde de autógrafo nesta quarta-feira, 1º. Durante o evento, ele também distribuiu CDs e DVDs do grupo.



Confira o vídeo:

Juracy dos Anjos Léo Santana provoca tumulto em tarde de autógrafo em Sergipe

