Léo Santana promete show especial no Salvador Fest

Leo Santana sobe no palco do Salvador Fest no próximo dia 14 de setembro em carreira solo pela primeira vez e promete um show inesquecível para os fãs. A cobrança, por agora estar sozinho, não o intimida, mas ele reconhece que há uma expectativa.



"Existe muito mais cobrança, principalmente de vocês da imprensa que esperam muito da gente. Mas desde que saí em carreira solo já tinha isso comigo de que não deixaria de ser um recomeço. Procuro mostrar coisas novas que não fazia no Parangolé. Sempre tive liberdade lá, mas hoje digo o que eu quero no palco, a música que vou ou não tocar. É diferente, mas estou tranquilo", relata.

Já sobre o cenário e o figurino, o cantor garante que será tudo novo e especial. "A iluminação será diferente, vai ter show pirotécnico, chuva de prata, mais dançarinas... Vai ser massa", acredita.

Sozinho desde que deixou a Parangolé no Carnaval 2014, Leo ainda não se dá ao luxo de cantar só música nova. Para agradar o povão, "Negro Lindo", "Madeira de Lei" e "Leite Condensado", não faltarão no repertório.

adblock ativo