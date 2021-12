Léo Santana promete muita animação no Muquiranas

Léo Santana e a banda Parangolé vão puxar o bloco As Muquiranas no Carnaval 2014. O cantor falou sobre o que está preparando para 2014, já que puxou o bloco na folia deste ano.

Qual a expectativa de continuar no bloco As Muquiranas depois do sucesso do Carnaval deste ano?

As melhores possíveis, cantar nas Muquiranas, passa de ser trabalho, eu me divirto. É uma energia totalmente diferente, uma alegria contagiante. Os foliões brincam de verdade e gosto disso no carnaval! É o real sentido da festa. Diversão!

Como foi puxar o bloco As Muquiranas depois de tantos anos? Foi diferente?Já estava sentindo saudades, é o tipo de bloco, de público, que a gente não esquece. Fica sempre o gostinho de quero mais. Passa ano, mas a energia é a mesma, os foliões do bloco são fieis, não foi diferente. É isso que marca As Muquiranas!

O que você achou do tema escolhido para o próximo ano: As Mosqueteiras?

Achei a cara do bloco, das brincadeiras dos foliões, qual o grito dos Mosqueteiros?! "Um por todos, todos por um" e é exatamente isso que vemos no bloco, mesmo sem se conhecer os foliões se juntam em um só motivo, divertir, brincar.



O que o folião pode esperar de Léo Santana e Parangolé?

Animação de sempre, música boa sem descanso, um carnaval pra frente e diversão. Acho que é isso que todo mundo deve esperar, na verdade ter a certeza que vai ter!

Deixe um recadinho para o folião e admiradores do bloco As Muquiranas?

Carnaval 2014 o lema vai ser um por todos e todos por um. Se preparem, que estaremos juntos pra dominar a Avenida!

adblock ativo