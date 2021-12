Léo Santana posta foto sem camisa e com cara de marrento

Líder do Parangolé, Léo Santana postou uma imagem no Instagram exibindo um físico invejável. "Enfim no hotel!Mais tarde alegria em forma de música Timon-MA-PI rs #estiloLS#traço rs", comentou o vocalista, com cara de marrento, na legenda da foto. Léo fez show, no Piauí, no último domingo, 3.

adblock ativo