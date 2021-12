Leo Santana participará do acústico Mirante D'A Zorra

O acústico Mirante D'A Zorra receberá o convidado Leo Santana no domingo, 22, no evento que começa às 17 horas, no Hotel Pestana, no Rio Vermelho.

Nesta temporada, além de dividir o palco com cantores da música baiana, a banda A Zorra trará um repertório com músicas da banda e sucessos que embalaram micaretas como Solteiro em Salvador, Axezeiro e Saudade Vai Bater, além da nova música da banda Coração Acelerado.

A festa também será realizada no dia 29, domingo, e em outubro (ainda sem data prevista) com participação de outros convidados.

