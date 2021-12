Léo Santana leva namorada para evento em Minas Gerais

O cantor Léo Santana já não esconde sua nova paixão. O líder do Parangolé contou com a presença da namorada americana, Chelsea Rae, nos bastidores do show que fez no Axé Brasil, realizado no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Após o evento, o cantor foi recebido com um beijo pela loira. Ele a conheceu num cruzeiro, onde foi para passear e assumidamente para procurar namorada, já que o artista não gosta de se relacionar com mulheres que o conhecem já famoso.

