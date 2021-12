Léo Santana lança projeto intimista em bar

O cantor Léo Santana, que comanda a banda Parangolé, vai deixar o rebolado de lado. Pelo menos no próximo projeto, o Parango Privilège, que vai estrear quarta-feira, 10, às 21h, no Zen - Dinning & Music.

"O roteiro do show é feito com muita MPB e pop-rock nacional, tudo com um toque suingado do nosso trabalho", disse Léo, destacando que gosta de Tim Maia, Djavan e Lulu Santos. Portanto, o público pode esperar canções desses artistas. O projeto, que tem ingressos a R$ 40 (feminino) e R$ 60 (masculino), segue durante todo o mês e, para a estreia, Jau será o convidado.

