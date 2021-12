Léo Santana lançou nesta segunda-feira, 15, a música "A Casinha Caiu", que conta com a participação de Wesley Safadão. A canção, composta por João Gustavo e Murilo Ventura, tem influências e elementos do sertanejo e do forró misturados a batida do pagode baiano. Confira abaixo:

Da redação Léo Santana lança música com Wesley Safadão; ouça

adblock ativo