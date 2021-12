Léo Santana lança música com participação de Saulo

Léo Santana e o grupo Parangolé lançam nesta sexta-feira, 20, nas principais rádios, a nova música de trabalho Sossego. A canção, aposta do grupo para o verão baiano, foi gravada com a participação do cantor Saulo Fernandes.

Sossego é uma das faixas do novo CD de Léo Santana & Parangolé intitulado Diferenciado, lançado em julho deste ano.

Clique e ouça a música Sossego:

<AUDIO ID=1356439/>

