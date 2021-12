Léo Santana já tem música e CD para voo solo

Mesmo em estúdio para gravar o clipe de Nossa Cor, a última música de trabalho da banda Léo Santana & Parangolé, o cantor Léo Santana já pensa na canção que será trabalhada na carreira solo. E a composição, que será lançada após o Carnaval, tem título e parceria.

"O nome da música é Fenômeno, e vou cantar com o angolano Anselmo Ralph", revelou Léo, dizendo que a música - que faz parte de um CD com 15 faixas - terá uma "pegada" que lembra Leite Condensado, que gravou com o cantor Rodriguinho.

"É uma música de valorização da mulher. Além disso, terá um ritmo mais lento", antecipou o cantor.

Outras novidades estão previstas, como a gravação de um DVD no segundo semestre. "Estamos estudando onde gravaremos, mas tudo indica que será aqui em Salvador mesmo", contou ele.

Mas, antes do voo solo, o cantor se prepara para fazer bonito no Carnaval. Na quinta, ele promete levar uma multidão no arrastão da banda na Barra-Ondina. Depois, na segunda, ele puxará o bloco Papa pela primeira vez. No mesmo dia, ele se apresentará no camarote do Cerveja & Cia. Haja fôlego!

Na terça, Léo fará a alegria das "meninas" de As Muquiranas. "Vou de Mosqueteira", disse ele, referindo-se ao tema do bloco de travestidos.

