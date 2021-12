Léo Santana grava último CD ao vivo com o Parangolé

Léo Santana vai se despedir do Parangolé após o Carnaval 2014. Mas o cantor e a banda vão gravar o último CD nesta sexta-feira, 20, às 22h, no The Best Beach. Além do Parangolé, Sinho Ferrary e PlayWay também vão animar a noite, além das participações de Thierry Koringa e EdCity.

Após a gravação do CD, a banda vai se preparar para os ensaios de verão, que acontecem de 15 e 22 de janeiro na área verde do Wet'n Wild. O Parangolé, ainda com Léo Santana, também vai percorrer bairros de Salvador, como Cajazeiras e LIberdade, fazendo shows gratuitos em janeiro.

