Léo Santana grava novo clipe vestido de jogador de futebol

O dia do cantor Léo Santana, do Parangolé, está bem movimentado. Isso porque o vocalista iniciou a gravação do mais novo clipe da banda. Com o nome de "Dança do arrocha", Léo vestiu a camisa e bateu uma bola no estádio de Simões Filho nesta terça-feira (4).

Vários fãs tiveram presente na gravação e o cantor fez questão de agradecer o carinho pelo Twitter. "Obrigado a todos que compareceram no estádio de Simões Filho. De coração, agradeço em nome da família Parangolé. Foi lindo. Em breve lançaremos", escreveu ele, anunciando que a segunda parte do clipe será filmada em Guarajuba, em Camaçari.

